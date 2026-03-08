"الأمن العام" ينعى المفتش أول الشهيد يحيى شكر

نعت العام المفتش اول الشهيد يحيى شكر، الذي استشهد بتاريخ 07 /03 /2026 من جراء استهداف العدو بلدة النبي شيت- .



وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:



- من مواليد 19 /04 /1992 .



- تطوع في برتبة مأمور متمرن بتاريخ 03/10/2016.



- حائز على تنويه عدد 1.



- الوضع العائلي: اعزب.



- تقام مراسم التشييع اليوم، عند الساعة 15:15 في بلدة النبي شيت.