لبنان
"الأمن العام" ينعى المفتش أول الشهيد يحيى شكر
Lebanon 24
08-03-2026
|
06:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت
المديرية العامة للأمن
العام المفتش اول الشهيد يحيى شكر، الذي استشهد بتاريخ 07 /03 /2026 من جراء استهداف العدو
الإسرائيلي
بلدة النبي شيت-
بعلبك
.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
- من مواليد 19 /04 /1992
النبي شيت
.
- تطوع في
الأمن العام
برتبة مأمور متمرن بتاريخ 03/10/2016.
- حائز على تنويه عدد 1.
- الوضع العائلي: اعزب.
- تقام مراسم التشييع اليوم، عند الساعة 15:15 في بلدة النبي شيت.
