"فقط للسوريين".. فتح معبر العريضة الحدودي أمام العابرين سيراً على الأقدام

فُتح معبر العريضة الحدودي أمام العابرين من إلى سيراً على الأقدام فقط، "حصراً للسوريين"، سبب استمرار انهيار الذي يربط بين البلدين وعدم إمكانية عبور الآليات.





وقد شوهد مرور عدد من المواطنين السوريين عبر المعبر، وهم يحملون حاجياتهم، حيث تولّى عناصر الأمن تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات اللازمة، ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.



