داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء

عُقد لقاء في ، جمع داليا ، ووزير الأشغال والنقل العام فايز رسامني مع محافظ القاضي محمد مكاوي، في ظل التحديات الإنسانية الناتجة عن الأحداث الأخيرة في وازدياد أعداد في مراكز الإيواء، لا سيما في منطقة





وشارك في اللقاء كلّ من مسؤول الملف الصحي في باسم غانم، ومفوض الداخلية في يوسف دعيبس، إلى جانب فريق "الفرح الاجتماعية".





وخلال الاجتماع، تم استعراض واقع مراكز الإيواء في المنطقة والتحديات التي تواجهها، خصوصًا مع تزايد أعداد النازحين. كما اطّلع المجتمعون على آلية التنسيق المعتمدة بين مختلف الجهات الرسمية والجهات المعنية، لضمان استجابة سريعة وفعّالة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.







كذلك، تمَّ التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية والجهات الداعمة والمنظمات العاملة على الأرض، بما يضمن تنظيم الجهود الإغاثية وتسريع تقديم الخدمات الأساسية للنازحين خلال هذه المرحلة الحساسة.

