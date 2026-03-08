تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء

Lebanon 24
08-03-2026 | 06:31
A-
A+
داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء
داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُقد لقاء في محافظة جبل لبنان، جمع داليا جنبلاط، ووزير الأشغال والنقل العام فايز رسامني مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، في ظل التحديات الإنسانية الناتجة عن الأحداث الأخيرة في لبنان وازدياد أعداد النازحين في مراكز الإيواء، لا سيما في منطقة جبل لبنان.


وشارك في اللقاء كلّ من مسؤول الملف الصحي في الحزب التقدمي الاشتراكي باسم غانم، ومفوض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي يوسف دعيبس، إلى جانب فريق عمل مؤسسة "الفرح الاجتماعية".


وخلال الاجتماع، تم استعراض واقع مراكز الإيواء في المنطقة والتحديات التي تواجهها، خصوصًا مع تزايد أعداد النازحين. كما اطّلع المجتمعون على آلية التنسيق المعتمدة بين مختلف الجهات الرسمية والجهات المعنية، لضمان استجابة سريعة وفعّالة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.



كذلك، تمَّ التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية والجهات الداعمة والمنظمات العاملة على الأرض، بما يضمن تنظيم الجهود الإغاثية وتسريع تقديم الخدمات الأساسية للنازحين خلال هذه المرحلة الحساسة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام عقد إجتماعاً مع محافظ بيروت لمتابعة التحضير لفتح مراكز إيواء إضافية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يتفقد جهوزية مراكز الإيواء في جبل لبنان وبيروت
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار طلب من القائمقامين في جبل لبنان الوقوف عند حاجات مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزيرة الشؤون: عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى مراكز الإيواء بلغ 112,525 شخصًا موزعين على 514 مركزًا
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

محافظة جبل لبنان

الحزب التقدمي

جبل لبنان.

عمل مؤسسة

قاضي محمد

الاشتراكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08
Lebanon24
12:36 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24