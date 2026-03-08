تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المطران عودة: بعض اللبنانيين لم يتعظوا من دروس الكوارث التي استجلبت بأخطائهم المتكررة

Lebanon 24
08-03-2026 | 06:30
المطران عودة: بعض اللبنانيين لم يتعظوا من دروس الكوارث التي استجلبت بأخطائهم المتكررة
 ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.


وبعد قراءة الإنجيل ألقى عظة قال فيها:  "الخطيئة ما زالت فاعلة في عالمنا حتى اليوم، ووطننا ما زال يعاني من مفاعيلها، لأن هناك من يؤثر البقاء تحت سلطانها طوعا، فيعيث في الأرض فسادا وخرابا وبؤسا وموتا. بعض اللبنانيين لم يتعظوا من دروس الكوارث التي استجلبت بأخطائهم المتكررة، وسوء تقديرهم ودرايتهم، فولدت الدمار والموت والخراب. أليس ضروريا أن تتعالى السياسة على المصلحة، وأن تتلاقى مع المسؤولية الوطنية والأخلاقية لكي لا تكون وبالا قاتلا؟ أملنا أن يستيقظ الضمير ، وأن يصحو حس المسؤولية عند الجميع، كي يعملوا على إبعاد كأس الموت والتدمير والتهجير عن لبنان وأبنائه، وأن نلمس جدية الحكام في تطبيق القوانين، بجرأة وعزم، على الجميع، بغية صون البلد، ومنع كل خروج على قوانينه، أو تعد على سيادته وحرية أبنائه وأمنهم وسلامتهم. في هذه اللحظة المصيرية علينا جميعا إظهار صدق انتمائنا لوطننا، وأمانتنا له، والإلتفاف حول حكامنا وجيشنا، والعمل معا من أجل درء كل خطر يتربص ببلدنا، وصون وحدته، والحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، سائلين الرب الإله أن يحمي لبنان واللبنانيين".


مواضيع ذات صلة
المطران عودة: الوقت لم يفت ليعي الجميع أخطاءهم ويعيدوا للوطن وحدته ويحافظوا معا على سيادته
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى استعرض الأوضاع مع المطران عوده ويؤبن المناضل غسان أبي المنى
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: افتحوا قلوبكم للنور
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: إسرائيل لا تتجاوب مع الدعوات المتكررة لتلتزم باتفاق تشرين الثاني 2024 وتطبيق القرار 1701 ما يحول دون عودة الامن والأمان إلى الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24

كاتدرائية القديس جاورجيوس

المطران الياس عودة

كاتدرائية القديس

الياس عودة

كاتدرائية

الإنجيل

بيروت

