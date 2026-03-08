تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أجواء باردة… هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة في لبنان

Lebanon 24
08-03-2026 | 06:05
أجواء باردة… هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة في لبنان
أجواء باردة… هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة في لبنان photos 0
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، صافيا إجمالا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة النهارية.

بينما تبقى الأجواء باردة خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع نسبة رطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع سيطرة الرياح الشمالية الباردة التي تؤدي الى موجة من الصقيع وتستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل.

تحذير: من خطر الانزلاقات بسبب تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1100 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و22، في طرابلس بين 11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.


- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: صاف إجمالا مع نسبة رطوبة منخفضة وأجواء باردة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى، لذا نحذر من خطر الإنزلاقات على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1100 متر بسبب تكون الجليد.

الإثنين: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة النهارية بينما تبقى الأجواء باردة خلال الليل وساعات الصباح الأولى خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع نسبة رطوبة منخفضة.

الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة النهارية بينما تبقى الأجواء باردة خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع نسبة رطوبة منخفضة.

الأربعاء: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع فتلامس معدلاتها الموسمية مع ارتفاع نسبة الرطوبة.



-الحرارة على الساحل من 8 إلى 21 درجة ، فوق الجبال من 2 إلى 14 درجة، في الداخل من 3 إلى 16 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية ناشطة أحيانا، سرعتها تتراوح بين 15 و45 كلم/ساعة.



- الانقشاع: جيد إجمالا.   الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 55 %



- حال البحر: مائج.         حرارة سطح الماء: 18°م.



- الضغط الجوي: 1022 HPA    أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 05,57    ساعة غروب الشمس: 17,41
 
