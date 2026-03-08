لمرتين.. "الحزب" يستهدف نهاريا

أفاد " " في بيان عن استهداف مدينة ، شمال لمرتين، اليوم الأحد.



وقال في البيان الاول أنّه ردًّا على العدوان وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا شمال المحتلّة، استهدفها الحزب عند الساعة 08:40 الأحد 08/03/2026 بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



وفي بيان آخر، قال:" استهدف الحزب عند الساعة 12:10 صباح اليوم الأحد 08/03/2026 للمرة الثانية بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة مدينة نهاريا".

