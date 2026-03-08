البعريني: الجبهة في الجنوب وفي إيران وليست في الروشة أو الحازمية

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "‏دخلتم الحرب من دون أخذ رأي الدولة أو الشعب، وهجّرتم الناس، وها نحن نراكم أنتم والحرس الثوري تتغلغلون بين المدنيين وتحتمون بهم. ما حصل في فنادق والروشة جريمة لا تُغتفر، وجريمة بحق المدنيين وبحق كل لبناني. ‏هذا جبن واستهتار بحياة الناس، بينما تتحدث خطاباتكم عن بطولات وقتال حتى الموت، فيما الحقيقة أن عدم شجاعتكم تدفعكم إلى الاحتماء بين الناس. في الجنوب وفي ، وليست في أو الحازمية".

