لبنان
البعريني: الجبهة في الجنوب وفي إيران وليست في الروشة أو الحازمية
Lebanon 24
08-03-2026
|
06:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
وليد البعريني
عبر حسابه على منصة "أكس": "دخلتم الحرب من دون أخذ رأي الدولة أو الشعب، وهجّرتم الناس، وها نحن نراكم أنتم والحرس الثوري
الإيراني
تتغلغلون بين المدنيين وتحتمون بهم. ما حصل في فنادق
الحازمية
والروشة جريمة لا تُغتفر، وجريمة بحق المدنيين وبحق كل لبناني. هذا جبن واستهتار بحياة الناس، بينما تتحدث خطاباتكم عن بطولات وقتال حتى الموت، فيما الحقيقة أن عدم شجاعتكم تدفعكم إلى الاحتماء بين الناس.
الجبهة
في الجنوب وفي
إيران
، وليست في
الروشة
أو الحازمية".
