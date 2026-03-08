تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البعريني: الجبهة في الجنوب وفي إيران وليست في الروشة أو الحازمية

Lebanon 24
08-03-2026 | 06:59
A-
A+
البعريني: الجبهة في الجنوب وفي إيران وليست في الروشة أو الحازمية
البعريني: الجبهة في الجنوب وفي إيران وليست في الروشة أو الحازمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "‏دخلتم الحرب من دون أخذ رأي الدولة أو الشعب، وهجّرتم الناس، وها نحن نراكم أنتم والحرس الثوري الإيراني تتغلغلون بين المدنيين وتحتمون بهم. ما حصل في فنادق الحازمية والروشة جريمة لا تُغتفر، وجريمة بحق المدنيين وبحق كل لبناني. ‏هذا جبن واستهتار بحياة الناس، بينما تتحدث خطاباتكم عن بطولات وقتال حتى الموت، فيما الحقيقة أن عدم شجاعتكم تدفعكم إلى الاحتماء بين الناس. الجبهة في الجنوب وفي إيران، وليست في الروشة أو الحازمية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الايراني: الحرب ليست في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد صواريخ أطلقت من إيران نحو جنوب إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

أي الدولة

الإيراني

الحازمية

الجبهة

الروشة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08
Lebanon24
12:36 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24