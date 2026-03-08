في يوم المرأة العالمي.. شخصيات ومؤسسات ونقابات تعايد اللبنانيات

النائب السابق أمل أبو زيد



بدوره، عايد النائب السابق أمل أبو زيد المرأة في يومها العالمي، وكتب في "أكس": "أتوجه بتحية تقدير وإجلال إلى جميع النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لا سيما اللواتي يتأثرن بالأحداث والظروف الصعبة التي نمرّ بها اليوم، ويواصلن رغم كل التحديات أداء أدوارهن "بشجاعة وصبر وإيمان. تحية خاصة لكل امرأة تقف بثبات في وجه الصعوبات، وتحمل مسؤولياتها العائلية والمجتمعية والإنسانية، وتزرع الأمل في نفوس من حولها".







وأضاف: "في ظل التحديات العسكرية والأمنية غير المسبوقة التي يواجهها ، تحرص على مقاربة هذه التحديات والمخاطر بما يحفظ البلد ووحدته والاستقرار الداخلي. لمن يوجه السهام في اتجاه نقول إن قيادة الجيش أدرى بكيفية الدفاع عن سيادة لبنان وتنفيذ المهمات الملقاة على عاتقها".



من جانبه، كتب رئيس "الوطني الحر" النائب عبر حسابه على "أكس": "في اليوم العالمي للمرأة يتقدّم في ذهني المشهد المؤلم للمرأة اللبنانية، تلك التي خسرت زوجًا أو ابنًا أو بيتًا وخرجت حاملة ما استطاعت من ذكريات. حيث تكونين تبقى جذور الأرض حيّة، ويبقى وعد العودة قائماً وسيبقى الكثير من سرّ بقاء لبنان مكتوبًا في قلبِك".









فقد نشرت "الهيئة اللبنانية للعقارات" بياناً أشادت فيه بالمرأة اللبنانية، وذكرت أنها "قدّمت تضحيات كبيرة في مواجهة الحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية فكانت إلى جانب عائلتها ومجتمعها سنداً أساسياً في إدارة شؤون الحياة اليومية وحافظت على استقرار الأسرة رغم التحديات القاسية، كما لعبت دوراً محورياً في ميادين العمل والإنتاج والثقافة والتعليم، وأسهمت بفاعلية في إدارة الأزمات وفي المبادرات الإنسانية والاجتماعية".ورأت أن "المرأة اللبنانية لم تكتفِ بدورها التقليدي في المجتمع، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية، ومن بينها القطاع العقاري". وشددت على ان "دور المرأة سيكون أساسياً في المرحلة المقبلة، سواء في التخطيط العمراني المستدام، أو في إدارة المشاريع العقارية، أو في المشاركة في المبادرات الاستثمارية والتنموية التي تسهم في إعادة بناء المدن والقرى وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".