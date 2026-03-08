قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد

وتقدمت كرامي من أفراد على المستويات كافة وفي القطاعين الرسمي والخاص، "بالتهاني والتبريكات بهذا العيد الذي يمر على في ظروف بالغة الصعوبة نتيجة الحروب والاعتداءات الاسرائيلية، التي حولت مؤسساتنا التربوية إلى مراكز للإيواء ، واوقعت وجرحى في صفوف المعلمين وعائلاتهم".وتقدمت الوزيرة بالتعزية من عائلات المعلمين، وبالتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.وقالت: "سوف نستمر مهما بلغت حدة الظروف وقساوتها بالتعاون والتضامن في ما بين مكونات الأسرة التربوية، لكي تكون التربية عنوان نهوض لبنان".