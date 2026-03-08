تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

البزري يلتقي مفتي صيدا لتأكيد التضامن ودعم الأهالي في الظروف الصعبة

Lebanon 24
08-03-2026 | 07:18
البزري يلتقي مفتي صيدا لتأكيد التضامن ودعم الأهالي في الظروف الصعبة
البزري يلتقي مفتي صيدا لتأكيد التضامن ودعم الأهالي في الظروف الصعبة photos 0
 التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري مفتي صيدا وأقضيتها، الشيخ سليم سوسان، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة في المدينة والمنطقة في ضوء التطورات والأحداث الأخيرة.



وخلال اللقاء، أكد الجانبان "أهمية التضامن والوقوف إلى جانب الأهالي في هذه الظروف الصعبة، وتعزيز روح التكافل بين أبناء المدينة، بما يسهم في دعم صمود المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، والحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة".
 
