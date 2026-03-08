بعلبك تودع شهداء مجزرة شمسطار في موكب رسمي وشعبي مهيب

شيع " " وأهالي المجزرة التي ارتكبها العدو بحق عائلة في بلدة شمسطار فجر أمس، في موكب مهيب تقدمه مسؤول قطاع بعلبك في الحزب يوسف اليحفوفي، وفاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.







وانطلق موكب : الزين، وزوجته فاطمة مصطفى غصن، وأطفالهما الأربعة: أحمد، مهدي، أمير، وزينب، من جوار الإمام علي، وصولا إلى "جنة شهداء" بعلبك.







وأم الصلاة على جثامين الشهداء السيد بشير .

