بينهم دبلوماسيون... إجلاء 117 إيرانياً من لبنان!

غادر أكثر من 117 إيرانيًا، بينهم دبلوماسيون، على متن في الساعات الأولى من ، وفق ما أفاد به مسؤول لبناني لوكالة "فرانس برس".





وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "أُجلي 117 إيرانيا، بينهم دبلوماسيون وعاملون في السفارة، على متن طائرة روسية غادرت في ساعات ليل السبت إلى الأحد".





وجاءت عملية الإجلاء بعد أيام من قرار للحكومة بمنع أنشطة في البلاد في ظل المواجهات بين " " وإسرائيل، منذ الاثنين الماضي. (آرم نيوز)

