لبنان

رجّي لنظيره القبرصي: الأعمال التي استهدفت الجزيرة لا تمثل لبنان ولا دولته

Lebanon 24
08-03-2026 | 08:17
رجّي لنظيره القبرصي: الأعمال التي استهدفت الجزيرة لا تمثل لبنان ولا دولته
أرسل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي رسالةً نصيةً إلى نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، أعرب فيها عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية بريطانية في قبرص، وذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية القبرصي أن الطائرات المسيّرة المحمّلة بمتفجرات التي نفّذت تلك الهجمات قد انطلقت من الأراضي اللبنانية.
وأكد رجّي في رسالته أن هذه الأعمال لا تمثّل لبنان دولةً وشعباً وقيماً، مشدداً على أن بلاده لن تكون منصةً لتنفيذ أجندات خارجية، وداعياً أصدقاءه القبارصة إلى عدم الخلط بين الدولة اللبنانية وبين الجهات التي تعمل خارج سلطتها وإطارها القانوني.


وذكّر الوزير بالقرار الحكومي اللبناني الذي يُصنّف جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله أنشطةً غير قانونية، مؤكداً أن الهجمات على قبرص تقع في هذا السياق بالتحديد، إذ تُنفَّذ خارج سلطة الدولة وتتعارض مع قراراتها السيادية.


وخُتمت الرسالة بالتعبير عن الأسف البالغ إزاء وقوع هذه الأعمال المشينة، مع تأكيد رفض لبنان التام لها بصورة لا لبس فيها ودون أي تحفظ.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصي الذي شدد على أنّ الصداقة متجذرة بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي يؤكد لنظيره الكويتي حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر قبرصي: المؤشرات تفيد عن أن المسيّرات التي استهدفت قواعد بريطانية في الجزيرة أطلقها "حزب الله" (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي استنكر الاعتداءات التي تتعرض لها قبرص
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24

