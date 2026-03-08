تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

البابا يصلي من أجل الشرق الأوسط: نخاف من انزلاق لبنان الحبيب إلى حال عدم الاستقرار

Lebanon 24
08-03-2026 | 08:56
البابا يصلي من أجل الشرق الأوسط: نخاف من انزلاق لبنان الحبيب إلى حال عدم الاستقرار
صلى البابا لاوون الرابع عشر، من أجل أن يتوقف "دوي القنابل" في الشرق الأوسط، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران يومها التاسع، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال البابا في ختام صلاة التبشير الملائكي إن الأخبار الواردة من الشرق الأوسط "لا تزال تثير إحباطا عميقا".

وأضاف: "إلى جانب العنف والدمار ومناخ الكراهية والخوف السائد، تضاف الخشية من اتساع رقعة النزاع، ومن أن تنزلق مجددا دول أخرى في المنطقة ومنها لبنان الحبيب إلى حال عدم الاستقرار". 

وتابع البابا أنه يصلي "كي يتوقف دوي القنابل، وتصمت الأسلحة، ويُفتح مجال للحوار الذي يتيح سماع أصوات الشعوب".
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يصلي من أجل ضحايا الاحتجاجات في إيران وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: كندا ترى أن إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: لم نشارك في الهجمات والنظام الإيراني قتل شعبه وزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: الاستقرار في فلسطين "ركيزة أساسية" للسلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24

