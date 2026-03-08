البابا يصلي من أجل الشرق الأوسط: نخاف من انزلاق لبنان الحبيب إلى حال عدم الاستقرار

صلى ، من أجل أن يتوقف "دوي القنابل" في ، مع دخول الحرب الأميركية مع يومها التاسع، وفق وكالة "فرانس برس".



وقال البابا في ختام إن الأخبار الواردة من الشرق الأوسط "لا تزال تثير إحباطا عميقا".



وأضاف: "إلى جانب العنف والدمار ومناخ الكراهية والخوف السائد، تضاف الخشية من اتساع رقعة النزاع، ومن أن تنزلق مجددا دول أخرى في المنطقة ومنها الحبيب إلى حال عدم الاستقرار".



وتابع البابا أنه يصلي "كي يتوقف دوي القنابل، وتصمت الأسلحة، ويُفتح مجال للحوار الذي يتيح سماع أصوات الشعوب".

