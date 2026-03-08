تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
"حزب الله" لا ينعى شهداءه.. ما السبب وراء ذلك؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-03-2026
|
09:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
لوحظ في الآونة الأخيرة اعتماد"
حزب الله
"أسلوباً مختلفاً في بياناته المرتبطة بالاستهدافات، إذ لم يعد يصدر بيانات نعي رسمية لعناصره كما كان يحدث سابقاً.
وتشير المعطيات إلى أن هذا التوجّه يأتي نتيجة دروس استخلصها"الحزب"من الحروب السابقة، حيث بات يتجنّب الإعلان المباشر عن استسهاد عناصره. وبذلك، لم يعد بالإمكان تحديد ما إذا كان
الشهداء
من المحازبين أم من المدنيين إلا عبر ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا توقّف حزب الله عن نعي عناصره؟ مؤشرات إلى تغيير في "التكتيك الإعلامي والسياسي".
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
حزب الله
الشهداء
شهداء
بالا
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
