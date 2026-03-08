"حزب الله" لا ينعى شهداءه.. ما السبب وراء ذلك؟

لوحظ في الآونة الأخيرة اعتماد" "أسلوباً مختلفاً في بياناته المرتبطة بالاستهدافات، إذ لم يعد يصدر بيانات نعي رسمية لعناصره كما كان يحدث سابقاً.



وتشير المعطيات إلى أن هذا التوجّه يأتي نتيجة دروس استخلصها"الحزب"من الحروب السابقة، حيث بات يتجنّب الإعلان المباشر عن استسهاد عناصره. وبذلك، لم يعد بالإمكان تحديد ما إذا كان من المحازبين أم من المدنيين إلا عبر ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.



لماذا توقّف حزب الله عن نعي عناصره؟ مؤشرات إلى تغيير في "التكتيك الإعلامي والسياسي".

Advertisement