تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

محفوض: المطلوب من الدولة وأجهزتها العسكرية الشرعية التحرك بعملية أمنية واسعة

Lebanon 24
08-03-2026 | 09:44
A-
A+

محفوض: المطلوب من الدولة وأجهزتها العسكرية الشرعية التحرك بعملية أمنية واسعة
محفوض: المطلوب من الدولة وأجهزتها العسكرية الشرعية التحرك بعملية أمنية واسعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض في بيان "اننا في مرحلة الخطورة القصوى لذلك لم يعد مقبولًا أن يبقى أي مشبوه بسلوكه الأمني أو متورط في أعمال تهدد الاستقرار متخفيًا بين الناس أو في الفنادق والشقق، والمطلوب من الدولة وأجهزتها العسكرية الشرعية التحرك بعملية أمنية واسعة لكشف هؤلاء وملاحقتهم ووضع حد لكل من يعبث بأمن البلاد، فمن يختبئ بين المدنيين ويعمل على تقويض الأمن لا يمكن وصفه إلا بأنه عنصر خطير فاقد للضمير والمسؤولية، ما يفرض على الدولة التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الحزم والجدية". 



ورأى أنه "بات لزامًا التنفيذ الكامل والواضح لمقررات مجلس الوزراء، وفي مقدمتها حظر أي نشاط للميليشيا تحت أي ذريعة، وفرض سلطة الدولة والقانون من دون تردد، مهما بلغت التحديات، فالتراخي في هذا المسار لم يعد خيارًا".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: الدولة اللبنانية تعلن رفضها المطلق لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: عملية عسكرية واسعة لاستكمال أهداف حرب الـ 12 يوما
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الضربات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية ونُفذت ضمن عملية واسعة ومنسقة ومشتركة ضد النظام الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية في مخيم البداوي انتهت بإطلاق نار ومقتل المطلوب
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

حركة التغيير

سلطة الدولة

ايلي محفوض

الدولة ال

الشرع

الترا

ايلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08
Lebanon24
12:36 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24