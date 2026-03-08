تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بالفيديو… الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد للحظة استهداف منصات إطلاق صواريخ لـ"حزب الله"

Lebanon 24
08-03-2026 | 09:47
بالفيديو… الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد للحظة استهداف منصات إطلاق صواريخ لـحزب الله
بالفيديو… الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد للحظة استهداف منصات إطلاق صواريخ لـحزب الله photos 0
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس": "يواصل الجيش الاسرائيلي استهداف منصّات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لحزب الله تم استخدامها لإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية. لقد أطلقت يوم أمس عدة قذائف صاروخية نحو بلدة المطلة حيث وبعد عملية رصد واستهداف سريعة دمّر الجيش الاسرائيلي المنصّة التي أُطلقت منها القذائف. وفي حادثة أخرى رصدت قوات الفرقة 91 عنصراً من حزب الله بالقرب من الجيش الاسرائيلي لتقوم طائرة تابعة لسلاح الجو بمهاجمة العنصر والقضاء عليه خلال وقت قصير".


وأضاف أدرعي: "في الأيام الأخيرة بدأ الجيش الاسرائيلي تطبيق خطة الدفاع الأمامية بهدف إنشاء طبقة حماية إضافية لإبعاد التهديدات عن سكان الشمال. يعمل الجيش الاسرائيلي بقوة ضد قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".


افيخاي ادرعي

دولة إسرائيل

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

باسم ال

افيخاي

