بالفيديو… الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد للحظة استهداف منصات إطلاق صواريخ لـحزب الله

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم منصّات إطلاق قذائف صاروخية في لبنان كانت جاهزة للإطلاق نحو أراضي دولة إسرائيل
🔸يواصل جيش الدفاع استهداف منصّات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لحزب الله الإرهابي تم استخدامها لإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية.
🔸لقد أطلقت يوم أمس عدة قذائف صاروخية نحو… pic.twitter.com/o4wqssquNl
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 8, 2026
