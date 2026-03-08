الدفاع المدني ينقذ مواطنة من تحت أنقاض غارة في الغازية

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:





"حوالي الساعة العاشرة من ، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً مؤلفاً من أربعة طوابق في بلدة – ، ما أدى إلى تدميره بالكامل وانهياره، نفّذت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة في للدفاع المدني عمليات رفع الأنقاض بحثاً عن ناجين.







وقد تمكّنت الفرق، باستخدام الأجهزة التقنية المتخصصة، من رصد مؤشرات حياة تحت الأنقاض تبين أنها مواطنة في العقد السادس من العمر على قيد الحياة تحت الردم، وتتابع الفرق جهودها لإنقاذها" .





