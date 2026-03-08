تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الصحة يكشف حصيلة الشهداء والجرحى ويستنكر استهداف القطاع الصحي في لبنان

Lebanon 24
08-03-2026 | 09:57
A-
A+
وزير الصحة يكشف حصيلة الشهداء والجرحى ويستنكر استهداف القطاع الصحي في لبنان
وزير الصحة يكشف حصيلة الشهداء والجرحى ويستنكر استهداف القطاع الصحي في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان نصر الدين مؤتمراً صحافياً في مركز عمليات طوارئ الصحة في الوزارة، عرض فيه الإحصائيات المحدثة لعدد الشهداء والجرحى بسبب العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان والمجازر التي تم تسجيلها خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة. كما تطرق إلى استهداف القطاع الصحي والاستشفائي والجهات الإسعافية في أكثر من منطقة لبنانية. 


استهلّ الوزير ناصر الدين المؤتمر بالإشارة إلى أن العدو الإسرائيلي يرفع وتيرة العدوان في شكل يطال المدنيين إستنادا إلى ما تظهره أرقام الإحصائيات، مشددا في الوقت نفسه على أن "الشهداء ليسوا مجرد أرقام، بل هم لبنانيون ضحّوا في هذا الوطن، وهم أفراد عائلات يتم استهدافهم داخل منازلهم، من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء إضافة إلى رجال إسعاف ما يؤكد أن الاستهداف ليس لعسكر أو منشآت عسكرية" . 





الحصيلة الإجمالية:



وعرض الوزير الدكتور ناصر الدين حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان فجر الاثنين 2 آذار، وفق الآتي:



عدد الشهداء: 394 شهيداً، من بينهم 83 طفلاً و42 سيدة.



عدد الجرحى: 1130 جريحاً، من بينهم 254 طفلاً و274 سيدة.


بالنسبة إلى مجازر الساعات الثماني والأربعين الماضية:



شمسطار قضاء بعلبك: ستة شهداء من أفراد عائلة واحدة (أربعة أطفال والأم والأب).



خربة سلم قضاء بنت جبيل: ستة شهداء وخمسة جرحى.



جبال البطم قضاء صور : أربعة شهداء وأربعة جرحى.



الروشة بيروت: أربعة شهداء وعشرة جرحى.



تفاحتا – قضاء صيدا: ستة شهداء.



عيتيت قضاء صور: أربعة شهداء.



صير الغربية قضاء النبطية: 11 شهيداً وستة جرحى، من بينهم أطفال، ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة حتى الساعة.



النبي شيت:



الضربة الأولى: 12 شهيداً و27 جريحاً.



الضربة الثانية: 26 شهيداً و13 جريحاً.



القطاع الاسعافي 



بالنسبة إلى القطاع الإسعافي، أعلن الوزير الدكتور ركان ناصر الدين أن حصيلة شهداء وجرحى القطاع بلغت حتى الآن تسعة شهداء وستة عشر جريحاً، وفق الآتي:



مركز القليلة قضاء صور: ثلاثة شهداء.



كوثرية السياد قضاء صيدا: ثلاثة شهداء في سيارة إسعاف.



النبي شيت قضاء بعلبك : ثلاثة شهداء خلال قيامهم بمهامهم الإسعافية الميدانية.



صديقين قضاء صور: ستة جرحى خلال قيامهم بمهامهم.



الحلوسية قضاء صور: جريحان.



جبشيت قضاء النبطية: أربعة جرحى.



خربة سلم قضاء بنت جبيل: ثلاثة جرحى.



صريفا قضاء صور: جريح



كما سُجِّل تدمير مركز لجمعية الرسالة في القليلة قضاء صور، إضافة إلى تضرر جزئي لمراكز إسعافية في كفررمان وققعية الجسر أنصار قضاء النبطية. 


وأكد الوزير ناصر الدين أن أعضاء الفرق الإسعافية يقومون بواجبهم على قدر المسؤولية ومن دون مقابل، ويقدمون أرواحهم في سبيل إنجاز واجبهم الإنساني. وشدد على أن ما يحصل يشكّل خرقا فاضحا لكل الاتفاقات والمعاهدات الدولية، واتفاقية جنيف. 



وتوجّه بنداءٍ إلى المجتمع الدولي قائلا: "إن ما يتم ارتكابه من إستهداف مباشر للفرق الطبية والاسعافية هو عنف هائل يشكل خرقا كبيراً لكل الاتفاقات الدولية واتفاقية جنيف، وهو أمر خطير جدا وغير مقبول ومن الواجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الانتهاكات والمخالفات الجسمية".

القطاع الإستشفائي



وتناول وزير الصحة العامة واقع القطاع الاستشفائي، لافتاً إلى أن المستشفيات التي خرجت عن الخدمة تحت وطأة التهديدات الإسرائيلية هي: مستشفى بهمن، مستشفى الساحل، مستشفى بنت جبيل الحكومي، مستشفى ميس الجبل الحكومي، ومستشفى البرج.



وقال إن أربع مستشفيات تضررت بشكل جزئي وهي: مستشفى حاصبيا، مستشفى بهمن، مستشفى جبل عامل، ومستشفى النجدة.



وأكد وزير الصحة العامة أن الوزارة تقدم كل التسهيلات الصحية للأهالي النازحين والمرضى، شاكراً الجهات الإسعافية على جهودها في إخلاء الجرحى والمرضى إلى مستشفيات في مناطق أكثر أماناً. وأبدى أسفه الشديد لخسارة شهيدين من المرضى خلال عملية النقل، بعدما كانا في مأمن داخل العناية الفائقة. 



وشدد على أن الوزارة مستمرة في الوقوف إلى جانب اللبنانيين، داعياً جميع المستشفيات إلى الاستمرار في الدور المتقدم الذي تقوم به في مواجهة عدوان لا يرحم ولا يعطي ضمانات. كما وجّه التحية إلى المستشفيات التي فتحت أبوابها والأطباء والممرضات والممرضين وكل العاملين الصحيين منوهاً بالروح الوطنية التي يتحلون بها.



وأضاف أن هذه رسالة موجهة إلى الدولة اللبنانية كي تتفهم كل المطالب التي تتقدم بها الوزارة لدعم القطاع الصحي وتعزيز الموازنات بهدف تحسين وضع العاملين الصحيين الذين لا يقصرون في القيام بواجباتهم رغم حدة الازمات.

تذكير بالأرقام الساخنة:



كما ذكّر الوزير ناصر الدين بالأرقام الساخنة لتأمين الخدمات:



1787: مخصص على مدار الساعة لاستفسارات النازحين في موضوع الاستشفاء.



1214: لمرضى السرطان والأمراض المستعصية.



1564: لخدمات الصحة النفسية
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 52 شهيدا و154 جريحا
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء و 6 جرحى في حصيلة أولية جراء استهداف غرفة في أحد الفنادق في الروشة
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: 9 شهداء و16 جريحاً في القطاع الصحي حتى الآن جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية في خرق واضح لكلّ المعاهدات الدولية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم حصيلة الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على البقاع
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

وزير الصحة

اللبنانية

إسرائيل

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08
Lebanon24
12:36 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24