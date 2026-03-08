الفري التقى فادي بربر.. هذا ما تمّ بحثه

استقبل رئيس في الصحافي الفري المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في بلديات الجومة والرئيس السابق لبلدية رحبة في عكار فادي بربر، بحضور ممثل جمعية الوفاق الثقافية الاعلامي عماد العيسى.وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في عكار وطرابلس، خصوصا ولبنان عامة إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تواجه ، وسبل تعزيز العمل الإنمائي والثقافي لما فيه مصلحة أبناء المنطقة.وأكد بربر "أهمية دور مؤسسات في تعزيز الحوار والتلاقي بين مختلف مكونات المجتمع"، مشدداً على "ضرورة التعاون بين مختلف القوى والهيئات لدعم مسيرة الإنماء في والعمل على معالجة التي تهم المواطنين".رحب رئيس الرابطة بهذه الزيارة، مؤكدا "حرصها الدائم على الانفتاح على مختلف الشخصيات والفاعليات، وتشجيع الحوار حول القضايا الوطنية والإنمائية التي تعني أبناء الشمال ولبنان عموماً"، متمنيا ان "يندحر العدوان الغاشم عن لبنان باسرع وقت".