Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الفري التقى فادي بربر.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
08-03-2026 | 10:09
الفري التقى فادي بربر.. هذا ما تمّ بحثه
الفري التقى فادي بربر.. هذا ما تمّ بحثه photos 0
استقبل رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس الصحافي رامز الفري المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في عكار رئيس اتحاد بلديات الجومة والرئيس السابق لبلدية رحبة في عكار فادي بربر، بحضور ممثل جمعية الوفاق الثقافية الاعلامي عماد العيسى.

وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في عكار وطرابلس، خصوصا ولبنان عامة إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تواجه لبنان، وسبل تعزيز العمل الإنمائي والثقافي لما فيه مصلحة أبناء المنطقة.

وأكد بربر "أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحوار والتلاقي بين مختلف مكونات المجتمع"، مشدداً على "ضرورة التعاون بين مختلف القوى والهيئات لدعم مسيرة الإنماء في الشمال والعمل على معالجة القضايا التي تهم المواطنين".


من جهته رحب رئيس الرابطة  بهذه الزيارة، مؤكدا "حرصها الدائم على الانفتاح على مختلف الشخصيات والفاعليات، وتشجيع الحوار حول القضايا الوطنية والإنمائية التي تعني أبناء الشمال ولبنان عموماً"، متمنيا ان "يندحر العدوان الصهيوني الغاشم عن لبنان باسرع وقت".
 
