خبر محزن.. رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي مولانا وبالحرام بقصف إسرائيلي على الجنوب

لقي المصمّم السينمائي الشاب محمد علي حتفه في نتيجة الاعتداءات ، في حادثة أثارت حالة من الحزن في الأوساط الفنية، لا سيما أنه كان من الصاعدة في مجال تصميم المعارك والمشاهد الحركية في الدراما.وبرز محمد علي في الفترة الأخيرة من خلال عمله في تصميم مشاهد الأكشن، وشارك في مسلسلي " " و"بالحرام"، حيث تولّى تنفيذ مشاهد قتالية تطلبت دقة فنية وتنسيقًا عاليًا بين الممثلين وفريق التصوير.