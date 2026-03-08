تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط… إليكم هذا البيان

Lebanon 24
08-03-2026 | 10:20
A-
A+
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط… إليكم هذا البيان
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط… إليكم هذا البيان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنه بسبب اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة، سيتم:

- إلغاء رحلتي دبي النظاميتين المجدولتين ليوم الاثنين الموافق في 9 آذار 2026 تحت رقمME428/429  و ME426/427 وتسيير رحلة عارضة من والى دبي تحت ME1428/1429  ليوم الأثنين في 9 آذار 2026 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت في تمام الساعة 05:55 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت وتقلع من مطار دبي في تمام الساعة 13:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة دبي مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلة دون دفع أية كلفة إضافية.

- تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول تحت رقم ME1265 ليوم الأثنين الموافق في 9 آذار 2026  تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

- تأجيل رحلة العودة لارنكا - بيروت المجدولة ليوم الأثنين بتاريخ 9 آذار 2026 تحت رقم ME262 الى يوم الثلاثاء الواقع في 10 آذار 2026 بحيث يصبح موعد اقلاعها الجديد 08:00 صباحأً بتوقيت قبرص.

- إلغاء رحلة العودة القاهرة – بيروت المجدولة ليوم الأثنين 9 آذار 2026 تحت رقم ME307 مع اعطاء الركاب امكانية الحجز على رحلة بعد الظهر التي تقلع من القاهرة تحت رقم ME305 في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة.

- تعديل مواعيد اقلاع رحلات عمان والقاهرة الصباحية إضافة الى تعديل مواعيد رحلتي الرياض الصباحية والمسائية المجدولة ليوم الاثنين في 9 آذار2026 وفقاً للجدول المرفق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الرحلات... بيان جديد من طيران الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من شركة "طيران الشرق الأوسط"
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من شركة طيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات... إليكم تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

الشرق الأوسط

رفيق الحريري

مطار رفيق

اللبنانية

القاهرة

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08
Lebanon24
12:36 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24