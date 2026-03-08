للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط… إليكم هذا البيان

أعلنت شركة طيران - الخطوط الجوية ، في بيان، أنه بسبب اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة، سيتم:



- إلغاء رحلتي دبي النظاميتين المجدولتين ليوم الاثنين الموافق في 9 آذار 2026 تحت رقمME428/429 و ME426/427 وتسيير رحلة عارضة من والى دبي تحت ME1428/1429 ليوم الأثنين في 9 آذار 2026 تقلع من الدولي- في تمام الساعة 05:55 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت وتقلع من مطار دبي في تمام الساعة 13:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة دبي مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلة دون دفع أية كلفة إضافية.



- تسيير رحلة اضافية الى تحت رقم ME1265 ليوم الأثنين الموافق في 9 آذار 2026 تقلع من مطار الدولي- بيروت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.



- تأجيل رحلة العودة لارنكا - بيروت المجدولة ليوم الأثنين بتاريخ 9 آذار 2026 تحت رقم ME262 الى يوم الثلاثاء الواقع في 10 آذار 2026 بحيث يصبح موعد اقلاعها الجديد 08:00 صباحأً بتوقيت قبرص.



- إلغاء رحلة العودة – بيروت المجدولة ليوم الأثنين 9 آذار 2026 تحت رقم ME307 مع اعطاء الركاب امكانية الحجز على رحلة بعد الظهر التي تقلع من القاهرة تحت رقم ME305 في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة.



- تعديل مواعيد اقلاع رحلات والقاهرة الصباحية إضافة الى تعديل مواعيد رحلتي الصباحية والمسائية المجدولة ليوم الاثنين في 9 آذار2026 وفقاً للجدول المرفق.

