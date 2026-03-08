البعريني: اللبنانيون جميعًا يدفعون اليوم كلفة المغامرة القاتلة

اعتبر النّائب ، خلال سلسلة لقاءات عقدها في ، أنّ "اللبنانيين جميعًا يدفعون اليوم كلفة المغامرة القاتلة التي تم جرّ إليها"، مثمّنًا في الوقت عينه "حركة الاتصالات التي تقوم بها الرئاسة والحكومة في سبيل وقف الحرب"، وموجّهًا "الشكر إلى الدول الصديقة على تضامنها ودعمها للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".وأكد أنّ "المرحلة الراهنة تفرض تنفيذ قرارات بصورة كاملة، بما يفضي إلى قيام دولة تمتلك وحدها قرار السلم والحرب، وتكرّس حصرية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، باعتبار أنّ ذلك يشكّل المدخل الوحيد لبناء دولة فعلية ووضع حدّ لدوّامة المغامرات التي يُزَجّ لبنان فيها على نحو متكرر".وشدّد على "أهمية مواجهة التحديات بروح والالتفاف حول "، مؤكّدًا "ضرورة اعتماد مقاربة مسؤولة في التعامل مع ، بشكل يحول دون نشوء إشكالات إضافية من شأنها تعقيد الأوضاع القائمة".وتطرّق البعريني إلى الملفات المعيشية، متوقفًا بشكل خاص عند قضية العسكريين المتقاعدين، فدعا مجلس النواب إلى "إقرار القوانين اللازمة لإنصافهم"، مطالبًا الحكومة ب"الإسراع بدفع الرواتب والتعويضات العائلية المستحقة لهم".