أبو فاعور: نقوم بواجبنا الأخلاقي بملف إيواء النازحين

أكد عضو كتلة "اللقاء " النائب وائل أبو فاعور أن "التعامل مع الحاجات في المناطق يتم انطلاقًا من مواقف مسؤولة وحرص على مصلحة الوطن"، مشددًا على "ضرورة مراعاة سلامة المقيمين وسلامة المجتمع المضيف، وكذلك التأكد من عدم وجود أي مخاطر أمنية قد تُجلب إلى المنطقة".





كلامه جاء خلال لقاء موسع لخلية الأزمة عقد في مركز كمال الثقافي الاجتماعي في راشيا، بحضور وكيل داخلية الجنوبي في عارف ابو منصور، رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي، بلديات جبل الشيخ نظام مهنا، رئيسة قسم راشيا بوزارة الشؤون الاجتماعية منسقة قضاء راشيا ضمن وحدة ادارة سوسن ابو حلا وأعضاء من خلية الازمة، مدراء ثانويات ومدارس ومعاهد رسمية ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة أعضاء وكالة ومعتمدين ومدراء فروع حزبية ومسؤولي القطاعات الحزبية في المنطقة.





وأشار ابو فاعور الى أن "اللقاء مع رؤساء البلديات ومع اتحادات البلديات والمخاتير والمسؤولين الحزبيين في القرى هو للبحث في عملية إيواء وإغاثتهم"، وقال: "بالتأكيد في مسألة الإيواء يتم فتح المقرات سواء في المدارس الرسمية او غيرها من المقرات تباعاً حسب الحاجات التي ترد الينا من قبل القائمقامين والمحافظ، والمنطقة كما كل المناطق التي سمعت رأي وتيمور جنبلاط تقوم بواجباتها الأخلاقية والوطنية في هذا الأمر على أكمل وجه مع مراعاة سلامة المقيمين".





أضاف: "ماكينة الإغاثة بدأت تتحرك، إلا أنه حتى اللحظة لا يوجد التنظيم الكافي ولا الإمكانات الكافية لدى الدولة، المنظمات تساعد والبلديات تقوم بدور كبير وأساسي، لكنها في الأصل تعاني نقصًا هائلًا وعجزًا ماليًا كبيرًا. قيل لنا عندما راجعنا دولة ان هناك إمكانات ستُوضع بتصرف المحافظين، لكن تبين لاحقًا أنه لا توجد إمكانات لديهم، وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة سريعة من قبل رئيس الحكومة ومن قبل ، لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المالية اللازمة".



