تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبو فاعور: نقوم بواجبنا الأخلاقي بملف إيواء النازحين

Lebanon 24
08-03-2026 | 10:36
A-
A+
أبو فاعور: نقوم بواجبنا الأخلاقي بملف إيواء النازحين
أبو فاعور: نقوم بواجبنا الأخلاقي بملف إيواء النازحين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "التعامل مع الحاجات في المناطق يتم انطلاقًا من مواقف مسؤولة وحرص على مصلحة الوطن"، مشددًا على "ضرورة مراعاة سلامة المقيمين وسلامة المجتمع المضيف، وكذلك التأكد من عدم وجود أي مخاطر أمنية قد تُجلب إلى المنطقة".


كلامه جاء خلال لقاء موسع لخلية الأزمة عقد في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، بحضور وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف ابو منصور، رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ نظام مهنا، رئيسة قسم راشيا بوزارة الشؤون الاجتماعية منسقة قضاء راشيا ضمن وحدة ادارة الكوارث سوسن ابو حلا وأعضاء من خلية الازمة، مدراء ثانويات ومدارس ومعاهد رسمية ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة أعضاء وكالة ومعتمدين ومدراء فروع حزبية ومسؤولي القطاعات الحزبية في المنطقة.


وأشار ابو فاعور الى أن "اللقاء مع رؤساء البلديات ومع اتحادات البلديات والمخاتير والمسؤولين الحزبيين في القرى هو للبحث في عملية إيواء النازحين وإغاثتهم"، وقال: "بالتأكيد في مسألة الإيواء يتم فتح المقرات سواء في المدارس الرسمية او غيرها من المقرات تباعاً حسب الحاجات التي ترد الينا من قبل القائمقامين والمحافظ، والمنطقة  كما كل المناطق التي سمعت رأي وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط تقوم بواجباتها الأخلاقية والوطنية في هذا الأمر على أكمل وجه مع مراعاة سلامة المقيمين".


أضاف: "ماكينة الإغاثة بدأت تتحرك، إلا أنه حتى اللحظة لا يوجد التنظيم الكافي ولا الإمكانات الكافية لدى الدولة، المنظمات تساعد والبلديات تقوم بدور كبير وأساسي، لكنها في الأصل تعاني نقصًا هائلًا وعجزًا ماليًا كبيرًا. قيل لنا عندما راجعنا دولة رئيس مجلس الوزراء ان هناك إمكانات ستُوضع بتصرف المحافظين، لكن تبين لاحقًا أنه لا توجد إمكانات لديهم، وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة سريعة من قبل رئيس الحكومة ومن قبل وزير الداخلية، لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المالية اللازمة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غرفة عمليات في بلدية زحلة تتابع ملف إيواء النازحين وغزالة يتفقد المراكز ميدانياً
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي تابع آلية تنظيم عمليات إيواء النازحين وتوزيعهم
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار تابع من غرفة العمليات الأوضاع الأمنية وإجراءات إيواء النازحين
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الحكومة وأجهزتها الرسمية مسؤولة عن إيواء المواطنين اللبنانيين النازحين وأن يوفروا لهم كل الخدمات اللازمة
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

الحزب التقدمي

مجلس الوزراء

وليد جنبلاط

رئيس اتحاد

الديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08
Lebanon24
12:36 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24