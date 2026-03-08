لقاء في بلدية صيدا بحث في أعمال الإغاثة ووحدة الصف لمواجهة تداعيات الأزمة

عقد في بلدية ، بدعوة من رئيسها مصطفى حجازي، اجتماع ضم أركان المدينة وفاعلياتها الروحية والسياسية، وذلك للتباحث في الواقع الإنساني والإغاثي الضاغط الذي تعيشه المدينة، في ظل موجة النزوح الكبيرة.





حضر الاجتماع إلى رئيس البلدية ونائبه الدكتور أحمد عكرة وأعضاء من ، النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، النائب الدكتور أسامة سعد، رئيسة مؤسسة للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري، المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، المونسنيور مارون كيوان، يوسف طعمة ممثلا المطران بشارة الحداد، رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور حازم بديع، رئيس جمعية تجار صيدا ، رئيس تجمع المؤسسات الاهلية ماجد حمتو، مديرة خلية إدارة مخاطر والأزمات وفاء شعيب، وفريق خلية ادارة الأزمة.







استهل حجازي اللقاء بعرض مفصل لواقع الأسبوع الماضي، مستعرضاً الجهود التي تبذلها لجنة إدارة الأزمات والكوارث في البلدية لإيواء آلاف وتأمين احتياجاتهم الأساسية. كما وضع الحاضرين في أجواء الصعوبات اللوجستية والمادية التي تواجهها البلدية، خصوصا مع بلوغ مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية القصوى واستنزاف الموارد المتاحة.







وشدد المجتمعون على الدعم المطلق للبلدية، حيث أكدت الفاعليات المجتمعة دعمها الكامل لجهود بلدية صيدا باعتبارها المظلة الرسمية والجامعة لعمليات الإغاثة، وضرورة تضافر كافة الجهود السياسية والروحية والأهلية لتعزيز قدرة المدينة على الصمود. كما شدد الحاضرون على أن قوة صيدا تكمن في وحدة أبنائها وتماسك فاعلياتها، مؤكدين أن المدينة ستبقى، كما كانت دائماً، نموذجاً للتضامن الوطني والإنساني. وجرى الاتفاق على رفع مستوى التنسيق لمطالبة الحكومة والجهات المعنية والمنظمات الدولية بتقديم مساعدات فورية توازي حجم العبء الذي تتحمله صيدا، وتوفير مقومات العيش للنازحين والمجتمع المضيف على حد سواء.







وختاماً، أبقى المجتمعون لقاءاتهم مفتوحة لمواكبة التطورات الميدانية، مؤكدين أن "صيدا تقف يدا واحدة في مواجهة العدوان، وأن العمل سيبقى مستمراً لضمان أمن واستقرار المدينة واغاثة النازحين".

