لبنان
قبلان قبلان: الوحدة الوطنية والإسلامية تشكل صمام الأمان للبنان
Lebanon 24
08-03-2026
|
11:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان في منطقة
البقاع
، فزار مفتي
زحلة
والبقاع الشيخ علي الغزاوي في مركز دار الإفتاء في الأزهر – مجدل عنجر، كما زار مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، حيث جرى التداول في آخر المستجدات والأوضاع العامة في البلاد.
وأكد النائب قبلان خلال اللقاءين "أهمية تعزيز أواصر العلاقة والتواصل بين مختلف المرجعيات
الدينية
والوطنية، لما لذلك من دور أساسي في ترسيخ الاستقرار الداخلي وتحصين الساحة الوطنية في مواجهة التحديات".
وشدد على أن "
الوحدة الوطنية
والإسلامية تشكل صمام الأمان للبنان"، داعيًا إلى "التكاتف وتفويت الفرصة على العدو
الإسرائيلي
الذي يسعى إلى إحداث شرخ بين أبناء الوطن الواحد وزرع الفتن بين اللبنانيين"، مؤكدًا أن "الوعي الوطني والتضامن بين مختلف المكونات كفيلان بإفشال هذه المخططات".
وفي سياق متصل، كان النائب قبلان قد جال على عدد من مراكز استقبال
النازحين
في
البقاع الغربي
وراشيا، حيث اطّلع على أوضاع العائلات النازحة واحتياجاتها، مؤكدًا "العمل على تذليل العقبات والمساهمة في تأمين الاحتياجات الأساسية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يخفف من معاناة الأهالي في هذه الظروف الصعبة".
كما اطلع قبلان من قائمقام البقاع
الغربي
وسام نسبيه على الاوضاع العامة المتعلقة بالنازحين.
