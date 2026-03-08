قبلان قبلان: الوحدة الوطنية والإسلامية تشكل صمام الأمان للبنان

جال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان في منطقة ، فزار مفتي والبقاع الشيخ علي الغزاوي في مركز دار الإفتاء في الأزهر – مجدل عنجر، كما زار مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، حيث جرى التداول في آخر المستجدات والأوضاع العامة في البلاد.





وأكد النائب قبلان خلال اللقاءين "أهمية تعزيز أواصر العلاقة والتواصل بين مختلف المرجعيات والوطنية، لما لذلك من دور أساسي في ترسيخ الاستقرار الداخلي وتحصين الساحة الوطنية في مواجهة التحديات".





وشدد على أن " والإسلامية تشكل صمام الأمان للبنان"، داعيًا إلى "التكاتف وتفويت الفرصة على العدو الذي يسعى إلى إحداث شرخ بين أبناء الوطن الواحد وزرع الفتن بين اللبنانيين"، مؤكدًا أن "الوعي الوطني والتضامن بين مختلف المكونات كفيلان بإفشال هذه المخططات".





وفي سياق متصل، كان النائب قبلان قد جال على عدد من مراكز استقبال في وراشيا، حيث اطّلع على أوضاع العائلات النازحة واحتياجاتها، مؤكدًا "العمل على تذليل العقبات والمساهمة في تأمين الاحتياجات الأساسية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يخفف من معاناة الأهالي في هذه الظروف الصعبة".





كما اطلع قبلان من قائمقام البقاع وسام نسبيه على الاوضاع العامة المتعلقة بالنازحين.

