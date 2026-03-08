النبي شيت شيعت شهداءها جراء الغارات والتصدي للإنزال الاسرائيلي

شيع " " وأهالي بلدة النبي شيت شهداءهم جراء المعادية التي استهدفت البلدة مساء الجمعة، وأثناء التصدي للإنزال الجوّي فجر أمس، في موكبين حاشدين ومهيبين.







وجرت المراسم على دفعتين، الأولى في مقام "سيد الإسلامية" الشهيد السيد عباس الموسوي، والثانية في حسينية آل شكر، بحضور فاعليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية.







وشهداء بلدة النبي شيت هم: حسين صالح شكر، فاطمة حسين شكر، خديجة حمزة علي، شومان، علي محمد الموسوي، حيدر الكرار محمد الموسوي، الطفل شكر، غزل ، الطفلة زهراء احمد شكر، الطفل السيد حسين احمد شكر، زين محمود شكر، يحيى حسين شكر، محمد علي شكر، محمد حسن حيدر احمد، وثلاثة سوريين.







ووريت الجثامين في مدافن شهداء البلدة .

