النبي شيت شيعت شهداءها جراء الغارات والتصدي للإنزال الاسرائيلي

Lebanon 24
08-03-2026 | 11:40
النبي شيت شيعت شهداءها جراء الغارات والتصدي للإنزال الاسرائيلي
شيع "حزب الله" وأهالي بلدة النبي شيت شهداءهم جراء الغارات المعادية التي استهدفت البلدة مساء الجمعة، وأثناء التصدي للإنزال الجوّي الإسرائيلي فجر أمس، في موكبين حاشدين ومهيبين. 



وجرت المراسم على دفعتين، الأولى في مقام "سيد شهداء المقاومة الإسلامية" الشهيد السيد عباس الموسوي، والثانية في حسينية آل شكر، بحضور فاعليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية.



وشهداء بلدة النبي شيت هم: حسين صالح شكر، فاطمة حسين شكر، خديجة حمزة علي، هبة علي شومان، علي محمد الموسوي، حيدر الكرار محمد الموسوي، الطفل حسين علي شكر، غزل علي شكر، الطفلة زهراء احمد شكر، الطفل السيد حسين احمد شكر، زين محمود شكر، يحيى حسين شكر، محمد علي شكر، محمد حسن حيدر احمد، وثلاثة سوريين.



ووريت الجثامين في مدافن شهداء البلدة .
