بعد تبلغه أن مسلحين اعترضوا صحافيين قرب منطقة الكفاءات.. هذا ما فعله وزير العدل

صدر عن وزير العدل ما يلي: "تبلغنا أن أشخاصًا مسلحين، يُرجَّح انتماؤهم إلى ، قد اعترضوا صحافيين قرب منطقة الكفاءات. وعلى الأثر، تواصلتُ فورًا مع مدعي عام التمييز القاضي ومفوّض الحكومة لدى القاضي اللذين يتابعان هذا الموضوع مباشرة، وقد قاما بدورهما بالتواصل مع لمتابعة القضية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة".



Advertisement