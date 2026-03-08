تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
محتالون يستغلّون النازحين.. وقوى الأمن تحذر
Lebanon 24
08-03-2026
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديرية العامّة لقـوى الأمن الدّاخلـي أنه تبيّن لمكتب مكافحة الجرائم
المعلوماتية
وحماية
الملكية الفكرية
في وحدة
الشرطة القضائية
في الآونة الأخيرة، قيام أشخاص مجهولين بتنفيذ عمليات احتيال عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، مستغلّين الظروف الصعبة التي يمرّ بها بعض المواطنين، ولا سيّما الذين اضطروا إلى النزوح من مناطقهم.
وتتمثّل هذه العمليات بقيام المحتالين بنشر إعلانات أو التواصل مباشرةً مع المواطنين، مدّعين قدرتهم على تأمين منازل أو شقق سكنية للإيجار. وبعد استدراج الضحايا وإيهامهم بتأمين المسكن، يعمدون إلى طلب تحويل مبالغ مالية مسبقة عبر شركات تحويل الأموال تحت مسمّى «عربون» أو «رسوم حجز»، ليتبيّن لاحقاً أن هذه العروض وهمية، حيث ينقطع التواصل معهم فور استلام المبالغ المالية.
لذلك، تُحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من الانجرار وراء هذه الإعلانات المشبوهة، وتدعوهم إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية لأشخاص مجهولين قبل معاينة المسكن على أرض الواقع والتأكد من هوية المالك القانوني، تفادياً للوقوع ضحية عمليات نصب واحتيال.
كما تدعوهم إلى الإبلاغ عن أي محاولة مماثلة عبر خدمة «بلّغ» المتوافرة على الموقع الإلكتروني: https://isf.gov.lb أو من خلال تحميل التطبيق (App) العائد لقوى الأمن الداخلي على الهواتف الذكية، أو عبر الاتصال بأقرب مركز أمني.
Advertisement
