تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون تلقى اتصالا من شيخ الأزهر

Lebanon 24
08-03-2026 | 12:18
A-
A+
الرئيس عون تلقى اتصالا من شيخ الأزهر
الرئيس عون تلقى اتصالا من شيخ الأزهر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر الشريف فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد محمد احمد الطيب مستطلعاً الأوضاع الراهنة في لبنان ، ومعبراً عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به .
وشكر الرئيس عون الامام الدكتور الطيب على عاطفته مقدراً ما أعلنه من تضامن مع اللبنانيين ودعائه بان تنتهي معاناتهم في اسرع وقت .
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصي الذي شدد على أنّ الصداقة متجذرة بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان تلقى اتصال تعزية من الرئيس عون والأمير يزيد بن فرحان
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقّى إتصالاً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران إبراهيم تلقى اتصالا من الرئيس بري للاطمئنان إلى صحته
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

أزهر الشريف

الرئيس عون

احمد الطيب

جوزاف عون

محمد احمد

احمد محمد

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:02 | 2026-03-08
Lebanon24
15:56 | 2026-03-08
Lebanon24
15:39 | 2026-03-08
Lebanon24
15:18 | 2026-03-08
Lebanon24
14:48 | 2026-03-08
Lebanon24
14:23 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24