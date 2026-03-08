بصليةٍ صاروخيّة.. حزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية

أعلن انه وردًّا على العدوان المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية الجنوبيّة، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة كريات شمونة شمال المحتلّ، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة اليوم للمرة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

