Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الصمد: لضرورة الحفاظ على الصورة التاريخية الإيجابية عن بخعون

Lebanon 24
08-03-2026 | 12:36
الصمد: لضرورة الحفاظ على الصورة التاريخية الإيجابية عن بخعون
الصمد: لضرورة الحفاظ على الصورة التاريخية الإيجابية عن بخعون photos 0
بحث النائب جهاد الصمد في اجتماع عقده في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية، مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة، قضية الوافدين إلى البلدة من المناطق التي تتعرّض للإعتداءات الإسرائيلية، وسبل وآليات مساعدتهم وتقديم الحاجيات الضرورية لهم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئات وجمعيات خيرية.

وأكّد الصّمد خلال الإجتماع "ضرورة الحفاظ على الصورة النمطية التاريخية الإيجابية عن بخعون والمنطقة في مساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف، باعتبار ذلك واجباً دينياً وأخلاقياً وإنسانياً ووطنياً، والقيام بما يتوجب تجاه الوافدين الذين نعتبرهم ضيوفاً، على أمل أن يعودوا آمنين إلى منازلهم ومناطقهم في أقرب وقت".

وأشار الصمد إلى "ضرورة التنسيق والتواصل بهذا الخصوص مع كل من وزارة الشّؤون الإجتماعية ووزارة الصحّة والهيئة العليا للإغاثة ومحافظ الشّمال وقائمقام قضاء المنية ـ الضنية والصليب الأحمر اللبناني وكاريتاس وغيرها من الجهات والجمعيات، لكي تقوم بتقديم المعونات والمساعدات الضرورية للوافدين من فرش وأغطية وحصص غذائية وعناية طبية وأدوية، وألا يقتصر تقديم المساعدات على الوافدين المقيمين في مراكز الإيواء فقط، بل أن تشمل كل الوافدين المحتاجين سواء المقيمين في مراكز الإيواء أو في البيوت التي يستأجرونها من أموالهم الخاصة"، منوّها "بدور الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالحفاظ على الإستقرار والطمأنينة للوافدين والأهالي على حدّ سواء".

وجرى خلال الإجتماع تشكيل خلية أزمة مكوّنة من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير ومتطوعين تكون مهمتها متابعة وتأمين الحاجيات الضرورية للوافدين.

