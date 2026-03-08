في الدوير.. مجزرة اسرائيلية تودي بحياة 6 اشخاص

ارتكب الجيش مجزرة دموية جديدة في بلدة الدوير الجنوبية استشهد خلالها 6 من عائلة واحدة من ال بعدما شنت الطائرات الحربية المعادية بعد ظهر اليوم غارة جوية مستهدفة منزلا وهنغاراً لتصليح السيارات في حي السدر في البلدة مما ادى الى تدميرهم بالكامل واستشهاد اصحاب المنزل والهنغار، بحسب ما افادت مندوبة " ".



وعملت فرق الدفاع المدني والاسعاف من كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية والصليب اللبناني على سحب الجثامين ونقلها الى برادات مستشفيات المنطقة.





