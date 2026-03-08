أدرعي: استهدافنا خلية لحزب الله جنوب لبنان وعثرنا على مخزون أسلحة

أعلن المتحدث باسم الجيش ، أفيخاي ، أن "خلال الأسبوع الماضي وفي إطار خطة الدفاع الأمامي في رصدت قوات اللواء 769 التابعة للفرقة 91 خليةً من عناصر الإرهابي حيث قامت طائرة تابعة لسلاح الجو باستهداف الخلية الإرهابية وقضت على أفرادها".



وكتب عبر منصة "أكس": "بعد وقت قصير تم رصد عنصر إرهابي آخر في المنطقة لتقوم القوات بالقضاء عليه".



وأضاف: "كما عثرت القوات في المنطقة على مخزون من الوسائل القتالية شمل عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة وأجهزة لاسلكية وذخيرة".



وأكّد أن "وجود العناصر الإرهابية داخل القرى يشكّل مثالاً إضافياً على الاستغلال الساخر للبنى التحتية المدنية لأغراض إرهابية من قبل حزب الله الإرهابي".



وختم: "ستواصل قوات جيش الدفاع العمل على تعزيز الأمامي ومنع تعاظم قدرات حزب الله الإرهابي وإعادة إعماره".



