نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين: لتوخي أقصى درجات الحذر عند البحث عن مساكن للإيجار

اصدرت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في البيان الآتي:

"في ضوء البيان الصادر عن حول تزايد عمليات الاحتيال عبر المرتبطة بإعلانات تأجير منازل وشقق سكنية، ولا سيّما في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها العديد من المواطنين، تدعو نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند البحث عن مساكن للإيجار أو عند التعامل مع أي جهة تدّعي تأمين عقارات سكنية. وتشدّد النقابة على ضرورة التأكّد من أن الشخص أو المكتب العقاري الذي يتم التعامل معه هو عضو منتسب إلى نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان، وذلك حرصاً على حماية المواطنين من الوقوع ضحية عمليات نصب أو احتيال. كما توصي النقابة بعدم تحويل أي مبالغ مالية مسبقة لأي جهة غير موثوقة، وعدم دفع أي عربون قبل معاينة العقار والتأكد من هوية المالك وصحة المعلومات المتعلقة بالعقار. وفي حال الرغبة بالتأكد من صفة أي وسيط عقاري أو الاستفسار عن عضويته في النقابة، يمكن التواصل مباشرة مع نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان على الرقم التالي: 76769393 ".

وختم البيان: "إن نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان تؤكد التزامها حماية المواطنين وتنظيم العمل العقاري وفق أعلى معايير المهنية والشفافية" .