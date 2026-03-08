جامعة الدول العربية ترحّب بقرار الحكومة حظر أنشطة حزب الله

في أعقاب اجتماعه الاستثنائي على مستوى ، المنعقد للنظر في ملف “استهداف سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها في ضوء الهجمات الإيرانية”، والذي شارك فيه يوسف رجي ، أصدر مجلس جامعة الدول العربية قراراً تضمّن في فقرته الثانية عشرة، دعما لسيادة وبسط سلطة أراضيها وترحيبا بقرار الحكومة حظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله وجاء النص على النحو الآتي:

“التأكيد على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة الكاملة على جميع أراضيها بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني.

والترحيب بقرار اللبناني الصادر بتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٦ بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ولا سيما والقوى الأمنية الرسمية، بما ينسجم مع أحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها قرار رقم ١٧٠١ واتفاق الطائف، ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها. ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على لوقف اعتداءاتها على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة".

