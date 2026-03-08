تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جامعة الدول العربية ترحّب بقرار الحكومة حظر أنشطة حزب الله

Lebanon 24
08-03-2026 | 13:09
A-
A+
جامعة الدول العربية ترحّب بقرار الحكومة حظر أنشطة حزب الله
جامعة الدول العربية ترحّب بقرار الحكومة حظر أنشطة حزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في أعقاب اجتماعه الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد للنظر في ملف “استهداف سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها في ضوء الهجمات الإيرانية”، والذي شارك فيه وزير الخارجية يوسف رجي ، أصدر مجلس جامعة الدول العربية قراراً تضمّن في فقرته الثانية عشرة، دعما لسيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على أراضيها وترحيبا بقرار الحكومة حظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله وجاء النص على النحو الآتي:
“التأكيد على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني. 
والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٦ بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ولا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية، بما ينسجم مع أحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ واتفاق الطائف، ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها. ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية الإمارات: نرحب بقرار الحكومة اللبنانية حظر أنشطة حزب الله العسكريةوالأمنية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: اتصالات أوروبية ترحّب بقرار حظر نشاطات حزب الله العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي: مطالبة عُمان بالتدخل لوقف الحرب ودعم أوروبي لقرار حظر أنشطة "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حظر أنشطة "حزب الله" العسكريّة... ترحيب إماراتيّ بقرار الحكومة اللبنانيّة
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الجيش اللبناني

وزراء الخارجية

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

مجلس الأمن

الدولة على

الإيرانية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:02 | 2026-03-08
Lebanon24
15:39 | 2026-03-08
Lebanon24
15:18 | 2026-03-08
Lebanon24
14:48 | 2026-03-08
Lebanon24
14:23 | 2026-03-08
Lebanon24
14:19 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24