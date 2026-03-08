جامعة الدول العربية ترحّب بقرار الحكومة حظر أنشطة حزب الله

في أعقاب اجتماعه الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية
، المنعقد للنظر في ملف “استهداف سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها في ضوء الهجمات الإيرانية”، والذي شارك فيه وزير الخارجية
يوسف رجي ، أصدر مجلس جامعة الدول العربية قراراً تضمّن في فقرته الثانية عشرة، دعما لسيادة لبنان
وبسط سلطة الدولة على
أراضيها وترحيبا بقرار الحكومة حظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله وجاء النص على النحو الآتي:
“التأكيد على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية
الكاملة على جميع أراضيها بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني.
والترحيب بقرار مجلس الوزراء
اللبناني الصادر بتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٦ بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ولا سيما الجيش اللبناني
والقوى الأمنية الرسمية، بما ينسجم مع أحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن
رقم ١٧٠١ واتفاق الطائف، ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها. ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل
لوقف اعتداءاتها على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة".