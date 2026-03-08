تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
7
o
طرابلس
8
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
11
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الوضع في لبنان والمنطقة بين ماكرون والسيسي
Lebanon 24
08-03-2026
|
13:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الوضع في
لبنان
.
وأكد ماكرون ضرورة التحرك لتفادي التصعيد بأي ثمن، والعودة إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز سيادة
الدولة اللبنانية
من خلال دعم القوات المسلحة
اللبنانية
.
كما بحثا تطورات الوضع في
الشرق الأوسط
، واتفقا على أهمية تأمين النقل البحري في البحر الأحمر
في أسرع وقت ممكن
.
واعتبرا أن حرية الملاحة في هذه المنطقة المحورية للتجارة العالمية، ولا سيما بالنسبة إلى الموارد الطاقية، أمرٌ أساسي لاقتصاداتنا جميعًا.
كما بحثا الوضع في غزة والضفة الغربية. وشددا على ألا تؤدي التطورات في
إيران
والشرق الأوسط إلى إبطاء جهودنا الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس
ترامب
.
كما أكدا على العمل من أجل خفض التصعيد وإعادة السلام إلى الشرق الأوسط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة
Lebanon 24
محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة
09/03/2026 00:49:33
09/03/2026 00:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإليزيه: الرئيس ماكرون بحث مع قادة قطر والإمارات ولبنان وإقليم كردستان العراق وقبرص الأوضاع في المنطقة
Lebanon 24
الإليزيه: الرئيس ماكرون بحث مع قادة قطر والإمارات ولبنان وإقليم كردستان العراق وقبرص الأوضاع في المنطقة
09/03/2026 00:49:33
09/03/2026 00:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون بحث مع برّي في الوضع الداهم
Lebanon 24
ماكرون بحث مع برّي في الوضع الداهم
09/03/2026 00:49:33
09/03/2026 00:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بري عرض الاوضاع في لبنان والمنطقة خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسية
Lebanon 24
بري عرض الاوضاع في لبنان والمنطقة خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسية
09/03/2026 00:49:33
09/03/2026 00:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الدولة اللبنانية
الفرنسي إيمانويل
في أسرع وقت ممكن
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
الضفة الغربية
الشرق الأوسط
تابع
قد يعجبك أيضاً
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
Lebanon 24
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
17:53 | 2026-03-08
08/03/2026 05:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري في عيد المعلم: تبقى رسالتكم في بناء الإنسان أقوى من كل التحديات
Lebanon 24
بهية الحريري في عيد المعلم: تبقى رسالتكم في بناء الإنسان أقوى من كل التحديات
17:51 | 2026-03-08
08/03/2026 05:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا حصانة للحرس الثوري لا في لبنان ولا إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا حصانة للحرس الثوري لا في لبنان ولا إيران
17:44 | 2026-03-08
08/03/2026 05:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: إنقاذ جرحى وأطفال ناجين من الغارة على يحمر
Lebanon 24
وزارة الصحة: إنقاذ جرحى وأطفال ناجين من الغارة على يحمر
17:22 | 2026-03-08
08/03/2026 05:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف دشمة للجيش الاسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف دشمة للجيش الاسرائيلي (فيديو)
17:10 | 2026-03-08
08/03/2026 05:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
06:30 | 2026-03-08
08/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:53 | 2026-03-08
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
17:51 | 2026-03-08
بهية الحريري في عيد المعلم: تبقى رسالتكم في بناء الإنسان أقوى من كل التحديات
17:44 | 2026-03-08
الجيش الإسرائيلي: لا حصانة للحرس الثوري لا في لبنان ولا إيران
17:22 | 2026-03-08
وزارة الصحة: إنقاذ جرحى وأطفال ناجين من الغارة على يحمر
17:10 | 2026-03-08
بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف دشمة للجيش الاسرائيلي (فيديو)
17:05 | 2026-03-08
لبنان نصفه نازح...
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 00:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 00:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
09/03/2026 00:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24