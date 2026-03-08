تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الوضع في لبنان والمنطقة بين ماكرون والسيسي

Lebanon 24
08-03-2026 | 13:53
الوضع في لبنان والمنطقة بين ماكرون والسيسي
بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الوضع في لبنان.
وأكد ماكرون ضرورة التحرك لتفادي التصعيد بأي ثمن، والعودة إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية من خلال دعم القوات المسلحة اللبنانية.
 
كما بحثا تطورات الوضع في الشرق الأوسط، واتفقا على أهمية تأمين النقل البحري في البحر الأحمر في أسرع وقت ممكن.

واعتبرا أن حرية الملاحة في هذه المنطقة المحورية للتجارة العالمية، ولا سيما بالنسبة إلى الموارد الطاقية، أمرٌ أساسي لاقتصاداتنا جميعًا.

كما بحثا الوضع في غزة والضفة الغربية. وشددا على ألا تؤدي التطورات في إيران والشرق الأوسط إلى إبطاء جهودنا الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب.
 كما أكدا على العمل من أجل خفض التصعيد وإعادة السلام إلى الشرق الأوسط.
مواضيع ذات صلة
محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: الرئيس ماكرون بحث مع قادة قطر والإمارات ولبنان وإقليم كردستان العراق وقبرص الأوضاع في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون بحث مع برّي في الوضع الداهم
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بري عرض الاوضاع في لبنان والمنطقة خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسية
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24

