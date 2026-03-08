الوضع في لبنان والمنطقة بين ماكرون والسيسي

بحث ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الوضع في .

وأكد ماكرون ضرورة التحرك لتفادي التصعيد بأي ثمن، والعودة إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز سيادة من خلال دعم القوات المسلحة .

كما بحثا تطورات الوضع في ، واتفقا على أهمية تأمين النقل البحري في البحر الأحمر .



واعتبرا أن حرية الملاحة في هذه المنطقة المحورية للتجارة العالمية، ولا سيما بالنسبة إلى الموارد الطاقية، أمرٌ أساسي لاقتصاداتنا جميعًا.



كما بحثا الوضع في غزة والضفة الغربية. وشددا على ألا تؤدي التطورات في والشرق الأوسط إلى إبطاء جهودنا الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس .

كما أكدا على العمل من أجل خفض التصعيد وإعادة السلام إلى الشرق الأوسط.