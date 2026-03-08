الجيش الاسرائيلي: مقتل 5 ضباط كبار من فيلق القدس الإيراني في بيروت

#عاجل ❌جيش الدفاع قضى على خمسة قادة بارزين في فيلق التاب لفيلق القدس في من خلال غارة جوية دقيقة في بيروت



🔸خلال الليلة الماضية، هاجم سلاح البحرية بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق لبنان وفيلق التابعين لفيلق القدس في… pic.twitter.com/3QA1w6PCch