تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص تعليقاً على ما حصل لإعلاميين في الكفاءات: حصرية الدولة في التعامل مع المواطنين والصحافيين

Lebanon 24
08-03-2026 | 14:16
A-
A+
مرقص تعليقاً على ما حصل لإعلاميين في الكفاءات: حصرية الدولة في التعامل مع المواطنين والصحافيين
مرقص تعليقاً على ما حصل لإعلاميين في الكفاءات: حصرية الدولة في التعامل مع المواطنين والصحافيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أجرى وزير الإعلام بول مرقص سلسلة اتصالات مع الجهات المختصة لمتابعة ما تعرّض له صحافيون في منطقة الكفاءات أثناء تأديتهم مهامهم الإعلامية، مؤكداً "عدم جواز التعرّض للصحافيين مطلقاً ومن أي كان ولمطلق أي سبب وضرورة تأمين الحماية لهم بما يتيح لهم القيام بعملهم بحرية وأمان"، معتبراً "أن الدولة وحدها هي الجهة الصالحة للتعاطي معهم وفق الأصول والقوانين مرعية الاجراء".

وكان الوزير مرقص اتّصل بالصحافية فاطمة فتوني معزّياً باستشهاد عدد من أفراد عائلتها، وبالصحافي داود رمال معزّياً باستشهاد شقيقه وزوجته، ومطمئناً إلى شقيقه الثاني الذي أُصيب بجروح بالغة نتيجة الغارة التي استهدفت منزلهما في بلدة الدوير الجنوبية.

وكذلك كان الوزير مرقص قد اتصل هذا الأسبوع وعطفاً على بياناته الاعلامية بعدد من الصحافيين الذين تعرّضوا للاعتداءات الاسرائيلية المرفوضة بموجب المواثيق العالمية لحقوق الإنسان لاسيما اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها التي أضفت قواعد عرفية ملزمة للبشرية جمعاء" ولا يمكن لأي كيان أو دولة التنصّل منها"، مناشداً المجتمع الدولي" السهر على هذه الأحكام ومنع التعرّض للصحافيين أفراداً ومؤسسات لا بل ضمان موجب حمايتهم أثناء الحروب كما كان أكّد في بياناته السابقة مطلع الأسبوع".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العدل: تبلغت أن مسلحين اعترضوا صحافيين قرب منطقة الكفاءات وتواصلت مع المعنيين لمتابعة الموضوع
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: تبلغت أن مسلحين اعترضوا صحافيين قرب منطقة الكفاءات وتواصلت مع المعنيين لمتابعة الموضوع
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المصورين دانت ما حصل مع صحافيين في الجنوب: الكاميرا ما زالت هدفاً للعدو
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابة الصحافيين.. مرقص يدين ويشدد على حماية الجسم الإعلامي
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

اتفاقيات جنيف

وزير الإعلام

فاطمة فتوني

داود رمال

بول مرقص

بروتوكول

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-08
Lebanon24
17:51 | 2026-03-08
Lebanon24
17:44 | 2026-03-08
Lebanon24
17:22 | 2026-03-08
Lebanon24
17:10 | 2026-03-08
Lebanon24
17:05 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24