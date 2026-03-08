في السراي.. سلام يلتقي وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية

استقبل في وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية ضمّ: هاني بحصلي، مازن سنو، جو ، أنور يونس، وأنطوني مسعود، وذلك بحضور وزير المال ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.



وخلال اللقاء، اكد الوفد أنّ جميع المواد الغذائية متوفرة في الاسواق بالكميات المعتادة، وأنّ عمليات الاستيراد مستمرة بشكل طبيعي. ، اشار الرئيس سلام الى انه سيوعز إلى جميع الجهات المعنية العمل على تسريع إدخال البضائع في مختلف المرافق وتسهيل الإجراءات اللازمة بما يضمن انسياب السلع إلى الأسواق بشكل طبيعي.

