تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
7
o
طرابلس
8
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
11
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في السراي.. سلام يلتقي وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية
Lebanon 24
08-03-2026
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
في
السراي الكبير
وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية ضمّ: هاني بحصلي، مازن سنو، جو
عبد الله
، أنور يونس، وأنطوني مسعود، وذلك بحضور وزير المال
ياسين جابر
ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.
وخلال اللقاء، اكد الوفد أنّ جميع المواد الغذائية متوفرة في الاسواق بالكميات المعتادة، وأنّ عمليات الاستيراد مستمرة بشكل طبيعي.
من جهته
، اشار الرئيس سلام الى انه سيوعز إلى جميع الجهات المعنية العمل على تسريع إدخال البضائع في مختلف المرافق وتسهيل الإجراءات اللازمة بما يضمن انسياب السلع إلى الأسواق بشكل طبيعي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبدالله استقبل وفدا من نقابة مستوردي الأدوية في لبنان
Lebanon 24
عبدالله استقبل وفدا من نقابة مستوردي الأدوية في لبنان
09/03/2026 00:50:06
09/03/2026 00:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع التقى نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات
Lebanon 24
جعجع التقى نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات
09/03/2026 00:50:06
09/03/2026 00:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء موسّع لوزيري الاقتصاد والزراعة مع النقابات لمناقشة تحديات وأسعار المواد الغذائية
Lebanon 24
لقاء موسّع لوزيري الاقتصاد والزراعة مع النقابات لمناقشة تحديات وأسعار المواد الغذائية
09/03/2026 00:50:06
09/03/2026 00:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: زيادة الضريبة على القيمة المضافة تستثني المواد الغذائية الأساسية والأدوية وغيرها من الأمور
Lebanon 24
سلام: زيادة الضريبة على القيمة المضافة تستثني المواد الغذائية الأساسية والأدوية وغيرها من الأمور
09/03/2026 00:50:06
09/03/2026 00:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
السراي الكبير
وزير الاقتصاد
مجلس الوزراء
سراي الكبير
ياسين جابر
نواف سلام
رئيس سلام
تابع
قد يعجبك أيضاً
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
Lebanon 24
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
17:53 | 2026-03-08
08/03/2026 05:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري في عيد المعلم: تبقى رسالتكم في بناء الإنسان أقوى من كل التحديات
Lebanon 24
بهية الحريري في عيد المعلم: تبقى رسالتكم في بناء الإنسان أقوى من كل التحديات
17:51 | 2026-03-08
08/03/2026 05:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا حصانة للحرس الثوري لا في لبنان ولا إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا حصانة للحرس الثوري لا في لبنان ولا إيران
17:44 | 2026-03-08
08/03/2026 05:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: إنقاذ جرحى وأطفال ناجين من الغارة على يحمر
Lebanon 24
وزارة الصحة: إنقاذ جرحى وأطفال ناجين من الغارة على يحمر
17:22 | 2026-03-08
08/03/2026 05:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف دشمة للجيش الاسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف دشمة للجيش الاسرائيلي (فيديو)
17:10 | 2026-03-08
08/03/2026 05:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
06:30 | 2026-03-08
08/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:53 | 2026-03-08
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
17:51 | 2026-03-08
بهية الحريري في عيد المعلم: تبقى رسالتكم في بناء الإنسان أقوى من كل التحديات
17:44 | 2026-03-08
الجيش الإسرائيلي: لا حصانة للحرس الثوري لا في لبنان ولا إيران
17:22 | 2026-03-08
وزارة الصحة: إنقاذ جرحى وأطفال ناجين من الغارة على يحمر
17:10 | 2026-03-08
بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف دشمة للجيش الاسرائيلي (فيديو)
17:05 | 2026-03-08
لبنان نصفه نازح...
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 00:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 00:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
09/03/2026 00:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24