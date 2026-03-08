تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية.. بيان توضيحي من الأمن العام

Lebanon 24
08-03-2026 | 14:23
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية.. بيان توضيحي من الأمن العام
أعلن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، أنه وبعد التداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي أخبارٌ وتقاريرُ تزعم حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة، وما يرافق ذلك من اتهامات تطال المديرية ومسؤوليها السابقين.
تُهِمُّ المديرية العامة للأمن العام توضيح الآتي:
أولاً: إن المديرية العامة للأمن العام، وبصفتها الجهة الرسمية الوحيدة والمسؤولة عن إصدار وثائق السفر اللبنانية، تؤكد أن إجراءات منح الجوازات تخضع لمعايير أمنية وتقنية دولية صارمة، ومن الصعب جداً اختراق منظومتها أو تزوير بياناتها.
ثانياً: إنّ تداول أخبار تفتقر إلى المستندات القانونية والحقائق المثبتة، والاعتماد على أخبار غير موثّقة، يهدف إلى ضرب مصداقية الدولة اللبنانية وسمعة وثائقها الرسمية في المحافل الدولية، مما ينعكس سلباً على المواطن اللبناني بالدرجة الأولى.
ثالثاً: تطلب المديرية من المواطنين والناشطين ووسائل الإعلام توخي الدقة والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً. 
