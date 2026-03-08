بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية.. بيان توضيحي من الأمن العام

أعلن في ، أنه وبعد التداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي أخبارٌ وتقاريرُ تزعم حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة، وما يرافق ذلك من اتهامات تطال المديرية ومسؤوليها السابقين.

تُهِمُّ توضيح الآتي:

أولاً: إن العام، وبصفتها الجهة الرسمية الوحيدة والمسؤولة عن إصدار وثائق السفر ، تؤكد أن إجراءات منح الجوازات تخضع لمعايير أمنية وتقنية دولية صارمة، ومن الصعب جداً اختراق منظومتها أو تزوير بياناتها.

ثانياً: إنّ تداول تفتقر إلى المستندات القانونية والحقائق المثبتة، والاعتماد على أخبار غير موثّقة، يهدف إلى ضرب مصداقية وسمعة وثائقها الرسمية في المحافل الدولية، مما ينعكس سلباً على المواطن اللبناني بالدرجة الأولى.

ثالثاً: تطلب المديرية من المواطنين والناشطين ووسائل الإعلام توخي الدقة والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً.



