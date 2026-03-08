إعلام إسرائيلي: حزب الله يستغل تركيز إسرائيل على إيران لتنفيذ هجمات في الشمال

لفتت صحيفة " احرنوت" الى ان "حقيقة أن الجيش يخصص معظم موارده الاستخباراتية والجوية لإيران تُعدّ العامل في تمكن التنظيم المسلح من إصابة المزيد من الجنود وسكان بلدات "٬ لافتة الى ان "دخول الجيش الإسرائيلي إلى قرّب الجنود من مدى الصواريخ المضادة للدروع، في حين أن قوة المنتشرة في الميدان ترصد تحركاتهم من البر والجو وتنفذ هجمات".

ولفتت الى ان "السبب الرئيسي لنجاح بشكل متزايد في إيقاع إصابات بين جنودنا وتنفيذ هجمات ضد بلدات الشمال، هو أن الجيش الإسرائيلي يركز جهده الاستخباراتي والجوي على "٬ معتبرة ان "تركيز هذا الجهد يضرّ بالضرورة بالقدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية بسرعة حول الأنشطة التي ينفذها حزب الله في لبنان، ولا سيما في ، والرد عليها بصورة فعّالة"