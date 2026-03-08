إعلام إسرائيلي: حزب الله يستغل تركيز إسرائيل على إيران لتنفيذ هجمات في الشمال

لفتت صحيفة "يديعوت احرنوت" الى ان "حقيقة أن الجيش الإسرائيلي يخصص معظم موارده الاستخباراتية والجوية لإيران تُعدّ العامل الرئيسي في تمكن التنظيم المسلح من إصابة المزيد من الجنود وسكان بلدات الشمال"٬ لافتة الى ان "دخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان قرّب الجنود من مدى الصواريخ المضادة للدروع، في حين أن قوة رضوان المنتشرة في الميدان ترصد تحركاتهم من البر والجو وتنفذ هجمات".
ولفتت الى ان "السبب الرئيسي لنجاح حزب الله بشكل متزايد في إيقاع إصابات بين جنودنا وتنفيذ هجمات ضد بلدات الشمال، هو أن الجيش الإسرائيلي يركز جهده الاستخباراتي والجوي على إيران"٬ معتبرة ان "تركيز هذا الجهد يضرّ بالضرورة بالقدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية بسرعة حول الأنشطة التي ينفذها حزب الله في لبنان، ولا سيما في جنوب لبنان، والرد عليها بصورة فعّالة"