حصيلة اضرار الأسبوع الأول من العدوان على الضاحية ومناطق أخرى

أفادت مصادر متابعة أن إحصائية الأسبوع الأول من العدوان ، الممتد من فجر الاثنين 2 آذار وحتى اليوم الأحد 8 آذار، تُظهر استهداف 56 مبنى في الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى.

ووفق المعطيات، سُجل في الضاحية الجنوبية تدمير كلي ل25 مبنى و24 مبنى تضرر جزئياً (شقق داخل المباني)

أما خارج الضاحية الجنوبية فسجل تدمير كلي لمبنى في وأضرار جزئية في كل من الدبية، ، ، ، وصيدا.

وبذلك يبلغ عدد المباني المستهدفة:49 مبنى داخل الضاحية الجنوبية 7 مبانٍ خارجها.

كما طاول الاستهداف سيارتين على أوتوستراد الاسد-الرحباني

