لبنان نصفه نازح...

في أسبوع واحد فقط، تحوّل إلى بلد نصفه نازح، يهرب من إنذارات وغارات لا تميّز بين طفل وامرأة وشيخ، فيما تتكدّس المدارس والمراكز العامة بأجساد أنهكها الخوف والانتظار. أكثر من 517 ألف شخص سجّلوا أسماءهم لدى بعدما فقدوا بيوتهم، بينهم أكثر من 117 ألفاً يعيشون اليوم في مراكز إيواء حكومية.



وفي حصيلة دامية أعلنها ركان ، ارتفع عدد إلى 394 شخصاً، بينهم 83 طفلاً و42 سيدة، فيما تجاوز عدد الجرحى 1130 جريحاً، بينهم مئات الأطفال والنساء. هذه الأرقام ليست مجرد بيانات رسمية؛ إنها وجوه غابت، وأجساد تنزف، وأحلام انهارت تحت الركام، في مشهد يعيد إلى الذاكرة أقسى فصول الحروب التي لم تنتهِ يوماً في هذه الأرض.

Advertisement