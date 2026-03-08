وزارة الصحة: إنقاذ جرحى وأطفال ناجين من الغارة على يحمر

أعلنت أن سلسلة اتصالات مكثفة قامت بها الوزارة مع كل من قيادة واليونيفل ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني أسفرت عن إتاحة الظروف لتوجه فريق من اللبناني إلى مكان الغارة التي شنها العدو على مزرعة دجاج في بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية حيث وقعت إصابات متعددة.



وفي حصيلة عملية الإنقاذ ورفع الانقاض تم انتشال جثماني شهيدين اثنين وإنقاذ ثمانية جرحى وثلاثة أطفال بحال جيدة جميعهم من الجنسية .

