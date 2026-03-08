الجيش الإسرائيلي: لا حصانة للحرس الثوري لا في لبنان ولا إيران

أفادت المتحدثة باسم الجيش ، واوية، اليوم الأحد، إن الجيش وجه تحذيراً لعناصر بضرورة مغادرة ، ملوّحة بشن هجمات ضدهم في حال بقائهم هناك.

وأضافت في منشور عبر حسابها على منصة "أكس"، أن عناصر "لن يتمتعوا بأي حصانة"، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قادر على استهدافهم "في لبنان أو أو أي مكان آخر".



كما اعتبرت المتحدثة أن وإيران "وجهان لعملة واحدة"، مشددة على أن ستواصل الضغط لتحقيق هدف نزع سلاح حزب الله.



