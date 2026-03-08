تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بهية الحريري في عيد المعلم: تبقى رسالتكم في بناء الإنسان أقوى من كل التحديات

Lebanon 24
08-03-2026 | 17:51
بهية الحريري في عيد المعلم: تبقى رسالتكم في بناء الإنسان أقوى من كل التحديات
بهية الحريري في عيد المعلم: تبقى رسالتكم في بناء الإنسان أقوى من كل التحديات photos 0
توجهت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري برسالة معايدة لمعلمي لبنان، لمناسبة عيد المعلم، جاء فيها : "في عيد المعلم، نتوجه بتحية معايدة وتقدير وعرفان لجميع المعلمات والمعلمين في لبنان.. لمن يحملون مشاعل النور، يهتدي بها الأجيال الى دروب المستقبل.. لمن يزرعون في نفوسهم قيم الإنسان وقيمته الأسمى.. ثروة لبنان التي لا تنضب ..

يأتي عيد المعلم هذا العام، في وقت يواجه فيه لبنان حرباً إسرائيلية مشرعةً على القتل والتدمير والتهجير.. ويواجه فيها القطاع التربوي تحديات كبيرة ، ليس أقلها فقدان الإنتظام في التعليم والتعلم الحضوري، والخوف من تفاقم تداعيات هذه الحرب على اللبنانيين عامة وعلى أفراد الهيئة التعليمية بشكل، ولا سيما الذين يكابدون معاناة النزوح ويختبرون مشاعر فقد الأهل والزملاء والطلاب.. وفقد البيت وجنى العمر..

وإذا كانت الظروف التي نعيش، قد سلبت المعلم بهجة عيده، تبقى رسالته في بناء الإنسان وتريية الأجيال والنشء على القيم الإنسانية والوطنية السامية، وغرس العلم في عقولهم وحب الوطن في قلوبهم، أقوى من كل التحديات، لا تستطيع ظروف مهما اشتدت، سلبه إياها.

لا يسعنا بهذه المناسبة، إلا أن نحيّي كافة إدارات المدارس وأفراد الهيئة التعليمية الذين يقدمون النموذج في التضامن الوطني مع أهلهم النازحين، وفي الإلتزام برسالة التعليم مهما اشتدت الصعاب .

وفي الوقت الذي يواجه فيه المعلمون ومعهم إدارات المدارس والطلاب والأهل، تحدي استكمال العام الدراسي، فيستعدون للعودة للتعليم عن بعد، نسأل الله لهم ولطلابهم ومدارسهم ولجميع اللبنانيين السلامة ونهاية قريبة لهذه المحنة ، وأن يحفظ بلدنا الحبيب لبنان، ليبقى وطن العلم.. وطن الرسالة. كل عام وأنتم بخير ". 

 

الهيئة التعليمية

التضامن الوطني

مؤسسة الحريري

بهية الحريري

حبيب لبنان

جنى العمر

المستقبل

النازحين

