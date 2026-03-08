انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع

أفادت معلومات " ٢٤"عن تنفيذ إنزال إسرائيلي في بلدة .

وللتوضيح، تقع هذه البلدة في الجهة المقابلة للبقاع السلسلة الشرقية للحدود – السورية.

وقال مصدر امني" تسجل حركة مروحيات على فوق الجبال في السلسلة الشرقية بين لبنان وسوريا .ولفت المصدر الى ان المسرح هو الأراضي السورية كون المروحيات لم تدخل في المدى الحراري لرادارات ، بل تم سماع اصوات هبوطها على قمم جبال السلسلة الشرقية في المقلب السوري .

