"حزب الله": مقاتلونا رصدوا تسلّل نحو 15 مروحيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي

Lebanon 24
08-03-2026 | 20:08
حزب الله: مقاتلونا رصدوا تسلّل نحو 15 مروحيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي
حزب الله: مقاتلونا رصدوا تسلّل نحو 15 مروحيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي photos 0
أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً جاء فيه:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

بعد فشل الإنزال الإسرائيلي قبل يومين في بلدة النبي شيت، حاول العدوّ مجددًا تنفيذ إنزال في المنطقة نفسها، لكن أعين المجاهدين وأسلحتهم كانت بالمرصاد. وعند الساعة 00:10 من فجر اليوم الإثنين 09-03-2026 رصد مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تسلّل نحو 15 مروحيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي من الاتّجاه السوري. وحلّقت المروحيّات المعادية فوق السلسلة الشرقيّة، تحديدًا في أجواء قرى جنتا، يحفوفا، النبي شيث، عرسال، ورأس بعلبك، حيث عمد عدد منها إلى إنزال قوّة مشاة في سهل سرغايا رُصِد تقدّمها باتجاه الأراضي اللبنانيّة. قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بالتصدّي للمروحيّات وللقوّة المتسلّلة بالأسلحة المناسبة، وما زال التصدّي مستمرًا حتّى صدور هذا البيان.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
