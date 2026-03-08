"سلطة إدارة الكارثة" عادت وصدمت

يتعين الاعتراف بأن الصورة المتألقة لدولة بدأت تعيد ركائز سلطتها بلا منازع، وبلا شريك مضارب بسلطة سلاحه المطلوب بقرارات شرعية لبنانية خالصة، هذه الصورة عادت في أسبوع واحد باهتة ومهتزة وضعيفة إلى حدود صادمة، إذ لا يجد حوله ومعه سوى دولة واحدة في العالم تقف على خاطره وتحاول عبثاً إنقاذه من الآتي الأسوأ وهي . لم تمر سابقة من سوابق الحروب وسط صمت دولي مماثل وانكفاء عن نجدة لبنان مثلما يحصل الآن. الأمر يوجب المراجعة السريعة للأثر السلبي الذي أحدثه الانكشاف الرسمي اللبناني، السياسي والعسكري، لعجز أو لقصور أو لعدم توافر إرادات حاسمة، في ترجمة قرار حصر السلاح في يد الدولة. وما المجريات الميدانية الجارية منذ أسبوع في الجنوب، وجنوب تحديداً، سوى الدليل الخطير على تمكن " " من العودة المسلحة العبثية التي توفر الذريعة لإسرائيل من جهة وتسخر من كل قرارات السلطة، عهداً وحكومة وقوى داعمة لهما من جهة مقابلة. ما يتعين الاعتراف به اليوم أن أمام سلطة إدارة تداعيات الحرب لا أكثر، وهذه الحقيقة تشكل الترجمة اللصيقة للتمديد لمجلس النواب.